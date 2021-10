Gf Vip, malore per Miriana nella notte? Lulù: 'Hanno chiamato il medico'. Cosa è accaduto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una concorrente del GF Vip si è sentita male nella notte: si tratta di Miriana Trevisan. Sembra che sia stato chiamato un medico per visitarla Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una concorrente del GF Vip si è sentita male: si tratta diTrevisan. Sembra che sia statounper visitarla Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from ...

Advertising

FunweekMag : GF VIP, malore per Miriana Trevisan: intervenuti i medici. Come sta ora --> - anto_galli4 : RT @sonocarl: Vi svelo un segreto vaccinati i vip/politici che voi tanto amate non sono vaccinati vi hanno preso per il culo l'importante c… - cindykia25644 : RT @sonocarl: Vi svelo un segreto vaccinati i vip/politici che voi tanto amate non sono vaccinati vi hanno preso per il culo l'importante c… - PicenusPrimus : RT @sonocarl: Vi svelo un segreto vaccinati i vip/politici che voi tanto amate non sono vaccinati vi hanno preso per il culo l'importante c… - sonocarl : Vi svelo un segreto vaccinati i vip/politici che voi tanto amate non sono vaccinati vi hanno preso per il culo l'im… -