GF Vip | Lulù Salassié vuole abbandonare la Casa | il motivo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo che lunedì scorso scorso, nella diretta del Grande Fratello Vip 6, è stato affrontato l’argomento delle molestie subite quando aveva appena quindici anni,è entrata in crisi. Sempre più triste e demotivata, visibilmente abbattuta, la principessa italo etiope ha confessato all’amico Gianmaria Antinolfi e alle sorelle Clarissa e Jessica di voleril programma. Ilè che si sente vuota e non riesce più a divertirsi come all’inizio di questa avventura. Sia l’imprenditore che le sorelle hanno cercato di dissuaderla, ma agli occhi dei telespettatori appare chiaro chenon sta bene e che la fine del breve flirt avuto con Manuel Bortuzzo non l’ha aiutata affatto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Maria De Filippi confessa perché non ha voluto avere ...