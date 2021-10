Gf Vip | lite tra Lulù Selassie e Soleil Sorgè | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è stanca di assumersi le colpe di ciò che accade nella casa del Grande Fratello Vip, ragione per cui si è scontrata conSelassiè. La giovane principessa, infatti, avrebbe nascosto alcuni errori fatti nelle ultime ore, facendo ricadere tutta la responsabilità su. L’influencer ha cercato di farsi giustizia da sola per quanto riguarda il disordine trovato in cucina da Katia Ricciarelli, la quale si è molto lamentata della scorrettezza degli inquilini che restano svegli la notte.si assume tutte le colpe della cucina lasciata sporca Al suo risveglio il 20 ottobre 2021, Katia Ricciarelli ha trovato la cucina della casa del Grande Fratello vip in condizioni disastrose. La stanza non solo era tutta sporca, ma dei coinquilini avevano lasciato pentole e ...

Advertising

PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip: esplode la #Lite, un gieffino alza voce - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, Alex Belli furioso per le posate: scatta la lite a tavola - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip 6, Alex Belli furioso per le posate: scatta la lite a tavola #GFVip6 #GFVip - DonnaGlamour : GF Vip, scoppia la lite tra Gianmaria Antinolfi e Clarissa Selassié - zazoomblog : Gf VIP: Carmen Russo chiede scusa ma Katia Ricciarelli l’attacca: il confronto dopo la lite (VIDEO) - #Carmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip lite

Purtroppo non vedremo mai nessuna possibiletra Alex e la sua ex Mila Suarez , visto che lui l'ha diffidata. Ma conoscendo la ragazza sono sicuro che ci avrebbe regalato più trash di Vera in ...La Bruganelli sbrocca, Adriana Volpe zittita così: è guerra tra le opinioniste del GFNel dettaglio, Soleil ha avuto un momento di crisi all'interno della casa del GF Vip, ammettendo di sentirsi sola dato che da un mese a questa parte, non ha stretto dei legami "forti" con nessuno dei ...Aldo Montano ha provato a sostenere le ragioni della cantante lirica, ma Alex Belli era troppo arrabbiato e non sembrava propenso a perdonare il gesto. Liaison in vista per Soleil Sorge e Alex Belli.