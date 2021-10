GF Vip, le storia d’amore non premiamo: il pubblico glissa e premia Lui! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Al GF Vip, contrariamente a quanto si possa pensare, le storie d’amore non premiano: il pubblico ha preferito Lui tra tutti i vipponi scelti da Alfonso Signorini per questa sesta edizione! Il GF Vip è iniziato da quasi due mesi ormai e il pubblico del piccolo schermo si è sicuramente fatto un’idea dei vipponi scelti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Al GF Vip, contrariamente a quanto si possa pensare, le storienonno: ilha preferito Lui tra tutti i vipponi scelti da Alfonso Signorini per questa sesta edizione! Il GF Vip è iniziato da quasi due mesi ormai e ildel piccolo schermo si è sicuramente fatto un’idea dei vipponi scelti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

iacovettide : RT @Tradire_e_fare: Ma la storia del medico dei VIP che faceva i vaccini di 'cortesia' come sta procedendo ? Perchè sapete, al di là dello… - Spartaco072 : RT @Tradire_e_fare: Ma la storia del medico dei VIP che faceva i vaccini di 'cortesia' come sta procedendo ? Perchè sapete, al di là dello… - Tradire_e_fare : Ma la storia del medico dei VIP che faceva i vaccini di 'cortesia' come sta procedendo ? Perchè sapete, al di là d… - GibbaSanTwitch : RT @idiripitinti: Immunità che hanno fatto scoppiare i fegati nella storia del Grande Fratello Vip olio su tela: #gfvip - infoitcultura : GF Vip, la triste storia di Lulù: 3 cose che forse vi siete persi -