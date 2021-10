Gf Vip, il primo bacio "vero" tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. E scatta la promessa sotto le lenzuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip scatta il primo bacio vero tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Negli ultimi giorni i due sono finiti al centro del gossip perché il figlio di Patrizia Mirigliani ha... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vipiltra. Negli ultimi giorni i due sono finiti al centro del gossip perché il figlio di Patrizia Mirigliani ha...

Advertising

annastellare : RT @fanpage: #Gfvip, scatta il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu - fanpage : #Gfvip, scatta il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu - iikigaikth : il vip che costa quanto il primo anello dello speak yourself tour?? makes me think a lot sui prezzi esorbitanti per… - infoitcultura : GF Vip, scatta il primo bacio fra Miriana e Nicola sotto le coperte. Verità o strategia? | Video Mediaset - infoitcultura : Miriana Trevisan e Nicola Pisu: al GF Vip scatta il primo bacio -