GF Vip | è bufera su Soleil e Gianmaria | le parole che potrebbero costargli care

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La scorsa notte nella Casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un momento in cuiAntinolfi eSorge sono stati particolarmente vicini e, appartati in camera, hanno commentato le voci secondo cui sarebbero d’accordo nell’organizzare teatrini sentimentali coinvolgendo anche Sophie Codegoni. “Ma saremmo deficienti a fare una cosa del genere!” ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E a questo punto l’imprenditore campano le ha fatto eco: “Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!”.ha reagito con una serata. Inutile dire che sul web si sono immediatamente scatenate le polemiche e in tanti hanno chiesto che i due gieffini vengano, se non squalificati, quanto meno sanzionati e rimproverati per questa uscita decisamente infelice. Che farà il GF Vip? Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

Al termine dell'ultima puntata del 'GF', andato in onda nella giornata del 18 ottobre, i due ex fidanzati si sono intrattenuti cercando di far chiarezza sul loro rapporto. Da qui nasce la:...Il politicamente corretto è stato definitivamente abolito dal Grande Fratello, ma alcuni scivoloni non dovrebbero passare in secondo piano. Questa volta a finire nellasono stati Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi , per via di alcune parole pronunciate nel contesto ...Per tutto il giorno ieri nella casa del Grande Fratello VIP 6 si è parlato, almeno tra alcuni vipponi, di quello che sta succedendo fuori e dentro la casa. Ci sono dei concorrenti che credono alla buo ...Nelle ultime ore, e come riportato dal sito "Blog Tivvù", i fan del "Grande Fratello Vip" stanno chiedendo a gran voce l'allontanamento di Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorgè per una frase detta durant ...