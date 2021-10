GF Vip 2021: scatta il primo vero bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan – Video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nicola e Miriana - US Endemol Shine Dopo tanti tentativi, Nicola Pisu è riuscito a realizzare il suo desiderio: baciare Miriana Trevisan. Nelle scorse ore il figlio di Patrizia Mirigliani, grazie anche alla complicità del Grande Fratello Vip, si è avvicinato ulteriormente alla showgirl, che si è lasciata andare ad un primo vero e proprio bacio con lui. Tutto ha preso il via quando Nicola ha chiesto di poter cenare a lume di candela in compagnia di Miriana nella love boat. Oltre a stupirla con un menù da lui preparato e con due rose (una bianca come la purezza e una rosa come la passione), Pisu ha ottenuto alcuni baci stampo sfuggenti dalla Trevisan in più momenti ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- US Endemol Shine Dopo tanti tentativi,è riuscito a realizzare il suo desiderio: baciare. Nelle scorse ore il figlio di Patrizia Mirigliani, grazie anche alla complicità del Grande Fratello Vip, si è avvicinato ulteriormente alla showgirl, che si è lasciata andare ad une propriocon lui. Tutto ha preso il via quandoha chiesto di poter cenare a lume di candela in compagnia dinella love boat. Oltre a stupirla con un menù da lui preparato e con due rose (una bianca come la purezza e una rosa come la passione),ha ottenuto alcuni baci stampo sfuggenti dallain più momenti ...

