GF Vip 2021: Katia Ricciarelli e Carmen Russo si sono chiarite. Per davvero? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Katia e Carmen - US Endemol Shine Le scintille sorte tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip si sono già spente. O forse semplicemente accantonate per riesplodere nel momento opportuno. Nelle scorse ore, le due donne hanno infatti chiarito le loro divergenze mettendo un punto, presumibilmente definitivo, alla loro querelle. A dare il via al chiarimento è stata Carmen: “A me è dispiaciuto tantissimo quello che è accaduto. Vorrei proprio voltare pagina; anche se ci sono state parole pesanti da entrambe. (…) Ti chiedo scusa, io ho sempre avuto rispetto. Per te come donna, sia nella vita priva, sia nell’artistica. Tu saresti stata l’ultima con la quale avrei voluto scambiare queste ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- US Endemol Shine Le scintille sorte tranella scorsa puntata del Grande Fratello Vip sigià spente. O forse semplicemente accantonate per riesplodere nel momento opportuno. Nelle scorse ore, le due donne hanno infatti chiarito le loro divergenze mettendo un punto, presumibilmente definitivo, alla loro querelle. A dare il via al chiarimento è stata: “A me è dispiaciuto tantissimo quello che è accaduto. Vorrei proprio voltare pagina; anche se cistate parole pesanti da entrambe. (…) Ti chiedo scusa, io ho sempre avuto rispetto. Per te come donna, sia nella vita priva, sia nell’artistica. Tu saresti stata l’ultima con la quale avrei voluto scambiare queste ...

