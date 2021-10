Gerard Moreno nella storia del Villarreal | è il miglior marcatore di tutti i tempi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è entrato ancor di piùdel. Con il gol del momentaneo 2-0 contro lo Young Boys, l’attaccante è diventato ildelladel club spagnolo con 85 reti. Ma il centro di stasera è stato solo il suo primo in Champions League. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lo Young Boys prova a reagire e al 13 Meschack Elia getta al vento una buona chance, ma al 16 sono ancora gli spagnoli a colpire: grande assolo diche scocca una conclusione imparabile ...Villarreal (4 - 3 - 3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Coquelin; Pino,, Danjuma.Sconfitta casalinga per l’YB. Impegnati contro il Villareal nella sfida valida per la terza giornata del Girone F di Champions League, gli uomini di Wagner vengono battuti per 4-1. Gli spagnoli scavan ...Champions League 2021/2022: poker del Bayern, Jorginho trascina il Chelsea al successo contro il Malmo. Bene il Villarreal.