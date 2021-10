Genoa, incontro con il sindaco per il nuovo stadio: i dettagli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La nuova proprietà del Genoa ha incontrato il sindaco della città Marco Bucci: argomento principale il nuovo stadio Il sindaco di Genova Marco Bucci ha incontrato a Palazzo Tursi la nuova proprietà del Genoa (777 Partners) per discutere degli investimenti cittadini del nuovo gruppo e dello stadio. Il primo cittadino ha commentato: «Abbiamo parlato praticamente quasi solo di investimenti, che ovviamente non vi posso riportare». Il capitolo Luigi Ferraris, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà sicuramente stato toccato, coinvolgendo anche la Sampdoria. L’ARTICOLO COMPLETO SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La nuova proprietà delha incontrato ildella città Marco Bucci: argomento principale ilIldi Genova Marco Bucci ha incontrato a Palazzo Tursi la nuova proprietà del(777 Partners) per discutere degli investimenti cittadini delgruppo e dello. Il primo cittadino ha commentato: «Abbiamo parlato praticamente quasi solo di investimenti, che ovviamente non vi posso riportare». Il capitolo Luigi Ferraris, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà sicuramente stato toccato, coinvolgendo anche la Sampdoria. L’ARTICOLO COMPLETO SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Genoa incontro Genoa, il closing slitta ancora. Ma gli americani sono già attivi D'altronde gli americani nel Genoa hanno già investito oltre 30 milioni di euro. I primi 20 li ... Altro indizio di come gli statunitensi abbiano ormai preso pieno possesso del club è l'incontro avuto ...

Torino - Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale ... formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata di Serie A TORINO - Venerdì 22 ottobre alle ore 18.30 si giocherà Torino - Genoa, incontro valido ...

Genoa, incontro tra il sindaco Marco Bucci e 777 Partners Genoa News 1893 Genoa, 777 Partners ha già messo 15 milioni di euro Il closing di fatto c'è già stato. Messo denaro fresco per garantire la sopravvivenza del club. A metà novembre l'organigramma definitivo ...

Genoa, il nuovo Marassi primo passo di 777 Partners 777 Partners è pronto a investire. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la nuova proprietà americana del Genoa ha incontrato il sindaco genovese Marco Bucci per parlare dei futuri investimenti del fo ...

