Gb, la regina cancella visita in Nordirlanda su consiglio medico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La regina Elisabetta II ha cancellato una visita programmata di due giorni in Irlanda del Nord dietro consiglio dei medici. "La regina ha accettato con riluttanza il consiglio medico di riposare per i prossimi giorni", ha dichiarato Buckingham Palace in una nota. "Sua Maestà è di buon umore ed è delusa dal fatto che non potrà più visitare l'Irlanda del Nord, dove avrebbe dovuto intraprendere una serie di impegni oggi e domani", ha aggiunto la nota.La monarca 95enne sta riposando al castello di Windsor dove ieri sera ha accolto capitani di industrie, imprenditori e politici a un ricevimento dopo il vertice sugli investimenti del governo. Tra gli ospiti che ha salutato, accanto al primo ministro Boris Johnson, c'era il cofondatore di Microsoft Bill ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) LaElisabetta II hato unaprogrammata di due giorni in Irlanda del Nord dietrodei medici. "Laha accettato con riluttanza ildi riposare per i prossimi giorni", ha dichiarato Buckingham Palace in una nota. "Sua Maestà è di buon umore ed è delusa dal fatto che non potrà piùre l'Irlanda del Nord, dove avrebbe dovuto intraprendere una serie di impegni oggi e domani", ha aggiunto la nota.La monarca 95enne sta riposando al castello di Windsor dove ieri sera ha accolto capitani di industrie, imprenditori e politici a un ricevimento dopo il vertice sugli investimenti del governo. Tra gli ospiti che ha salutato, accanto al primo ministro Boris Johnson, c'era il cofondatore di Microsoft Bill ...

