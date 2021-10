Ganna guida il quartetto all' assalto iridato Sognano le finali anche Balsamo e le ragazze

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ganna guida

Quotidiano.net

"Ai Mondiali di Roubaix non si va a giocare", è la frase di Filippodiventata slogan per la rassegna iridata della pista che scatta oggi nel Nord della Francia. In palio 26 titoli, con l'Italia che lega le maggiori speranze proprio a SuperPippo, sperando che ...Ma purtroppo così non è e per consolarsi non bastano gli strepitosi ori iridati a cronometro di Filippo. Il palmares è fermo a zero su strada, vera cartina di tornasole del movimento , ma cosa ..."Ai Mondiali di Roubaix non si va a giocare", è la frase di Filippo Ganna diventata slogan per la rassegna iridata della pista che scatta oggi nel Nord della Francia. In palio 26 titoli, con l’Italia ...Per l'Italia ci sono ovviamente grandi aspettative dopo i successi dell'Olimpiade di Tokyo: il quartetto guidato da Filippo Ganna, Elia Viviani ed Elisa Balsamo sono solo alcune delle carte della sped ...