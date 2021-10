Galleria Vittoria, ecco l’attesa ufficialità: “Riaprirà il 30 novembre” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Galleria Vittoria di Napoli: Nicola Montesano (responsabile Anas Campania) conferma la riapertura al traffico del tunnel che collega via Acton a piazza Vittoria a partire da martedì 30 novembre. “La Galleria Vittoria riapre il 30 novembre”. Lo ha confermato in diretta durante la trasmissione televisiva Studio Mattina su Canale 9 il responsabile di Anas Campania, Leggi su 2anews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)di Napoli: Nicola Montesano (responsabile Anas Campania) conferma la riapertura al traffico del tunnel che collega via Acton a piazzaa partire da martedì 30. “Lariapre il 30”. Lo ha confermato in diretta durante la trasmissione televisiva Studio Mattina su Canale 9 il responsabile di Anas Campania,

Ultime Notizie dalla rete : Galleria Vittoria Napoli, è ancora caos gallerie: chiusa per infiltrazioni anche "Quattro giornate" Rischia di complicarsi ulteriormente la situazione sul fronte viabilità a Napoli. Nella città che da oltre un anno soffre per l'interruzione al traffico della Galleria della Vittoria, oggi a causa di infiltrazioni d'acqua arriva lo stop alle auto anche nel tunnel delle "Quattro giornate", che da Mergellina porta a Fuorigrotta. Il provvedimento d'emergenza è ...

