Gabby Petito, trovati resti umani vicino a effetti personali fidanzato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Caso Gabby Petito, l’Fbi ha rinvenuto “resti umani non identificati” nella zona di Tampa, in Florida, in un’area vicina a dove erano stati trovati uno zaino e un taccuino appartenenti a Brian Laundrie, il fidanzato della influencer Instragram strangolata nel Wyoming. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Caso, l’Fbi ha rinvenuto “non identificati” nella zona di Tampa, in Florida, in un’area vicina a dove erano statiuno zaino e un taccuino appartenenti a Brian Laundrie, ildella influencer Instragram strangolata nel Wyoming. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

scorpio66966 : RT @Agenzia_Ansa: Trovati resti umani vicino ad oggetti del fidanzato di Gabby Petito. Rinvenuti in Florida, in corso gli esami per verific… - xrougetnoir : RT @Agenzia_Ansa: Trovati resti umani vicino ad oggetti del fidanzato di Gabby Petito. Rinvenuti in Florida, in corso gli esami per verific… - Agenzia_Ansa : Trovati resti umani vicino ad oggetti del fidanzato di Gabby Petito. Rinvenuti in Florida, in corso gli esami per v… - Ad10000follower : Gabby Petito, alla ricerca del fidanzato Brian Laundrie: trovati resti umani in un parco in Florida - fisco24_info : Trovati resti umani vicino ad oggetti del fidanzato di Gabby Petito: Rinvenuti in Florida, in corso gli esami per v… -