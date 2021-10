Gabby Petito, trovati resti umani vicino a effetti personali fidanzato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Caso Gabby Petito, l’Fbi ha rinvenuto “resti umani non identificati” nella zona di Tampa, in Florida, in un’area vicina a dove erano stati trovati uno zaino e un taccuino appartenenti a Brian Laundrie, il fidanzato della blogger 22enne strangolata nel Wyoming. A stabilito la modalità del decesso, il medico legale chiamato a analizzare il corpo della giovane influencer, scomparsa a fine agosto, mentre stava facendo un viaggio ‘on the road’ per l’America con il fidanzato ed il cui corpo è stato ritrovato nella National Forest. L’Fbi è impegnata nella caccia a Laundrie, il 23enne si è reso irreperibile poco dopo che i genitori della ragazza ne hanno denunciato la scomparsa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Caso, l’Fbi ha rinvenuto “non identificati” nella zona di Tampa, in Florida, in un’area vicina a dove erano statiuno zaino e un taccuino appartenenti a Brian Laundrie, ildella blogger 22enne strangolata nel Wyoming. A stabilito la modalità del decesso, il medico legale chiamato a analizzare il corpo della giovane influencer, scomparsa a fine agosto, mentre stava facendo un viaggio ‘on the road’ per l’America con iled il cui corpo è stato ritrovato nella National Forest. L’Fbi è impegnata nella caccia a Laundrie, il 23enne si è reso irreperibile poco dopo che i genitori della ragazza ne hanno denunciato la scomparsa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

