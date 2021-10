Frode fiscale e stupefacenti, operazione contro gruppo di italiani in Germania: arresti e perquisizioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È sull’asse Italia-Germania che si sviluppa l’operazione che ha portato i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano a eseguire due distinti provvedimenti emessi, rispettivamente, dall’autorità giudiziaria tedesca e dal giudice per le indagini preliminari di Milano, su richiesta della Dda. Nel mirino degli inquirenti un gruppo di italiani radicati in Germania. Gli accertamenti delle Fiamme gialle, condotte su delega della Procura Europea – EPPO, su una Frode fiscale internazionale nel settore del commercio di auto di lusso, hanno permesso in collaborazione con il Dipartimento della Polizia criminale centrale dell’Alta Baviera Nord, di eseguire un mandato di arresto europeo nei confronti di 10 persone indagate. Inoltre, è in corso di esecuzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È sull’asse Italia-che si sviluppa l’che ha portato i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano a eseguire due distinti provvedimenti emessi, rispettivamente, dall’autorità giudiziaria tedesca e dal giudice per le indagini preliminari di Milano, su richiesta della Dda. Nel mirino degli inquirenti undiradicati in. Gli accertamenti delle Fiamme gialle, condotte su delega della Procura Europea – EPPO, su unainternazionale nel settore del commercio di auto di lusso, hanno permesso in collaborazione con il Dipartimento della Polizia criminale centrale dell’Alta Baviera Nord, di eseguire un mandato di arresto europeo nei confronti di 10 persone indagate. Inoltre, è in corso di esecuzione ...

