Francesco Montanari, chi è l’ex marito di Andrea Delogu? Età, moglie, figli, film e serie tv, fidanzate, padre, Instagram (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Francesco Montanari è un noto attore di teatro, cinema e televisione, conosciuto soprattutto per il ruolo del Libanese nella serie televisiva Romanzo Criminale e Saverio Barone ne Il Cacciatore. Ma cos’altro sappiamo ancora di lui? Leggi anche: Andrea Delogu: SanPa, il padre Walter, il marito Francesco Montanari, età, Instagram Chi è Francesco Montanari, ex marito... Leggi su donnapop (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è un noto attore di teatro, cinema e televisione, conosciuto soprattutto per il ruolo del Libanese nellatelevisiva Romanzo Criminale e Saverio Barone ne Il Cacciatore. Ma cos’altro sappiamo ancora di lui? Leggi anche:: SanPa, ilWalter, il, età,Chi è, ex...

Advertising

Nico_Uff_Stampa : RT @VelvetMagIta: Il Cacciatore 3 quando esce: anticipazioni serie Francesco Montanari #velvet #velvetMag - Nico_Uff_Stampa : RT @lasiciliait: Al via la terza stagione de “Il Cacciatore”, Francesco Montanari alle prese con la nuova mafia - Nico_Uff_Stampa : RT @tvblogit: Il Cacciatore 3, Francesco Montanari: “E’ un po’ come la Divina Commedia; Saverio in crisi dagli Inferi in cerca delle Stelle… - Nico_Uff_Stampa : RT @fpogliani: #StaseraInTV debutta #ilcacciatore3. Nella mia intervista per @tvserial_it, @francescodaje racconta un Saverio Barone inedit… - RobyJex : Francesco Montanari me lo deve dare. -