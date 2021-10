(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lacheaveva annunciato controMcè arrivata ed è lui stesso a postarla sui social. “che io scherzassi, qui dentro c’è tutto quello che è accaduto dalla A alla Z“, ha scritto a commentoaveva già detto ieri 19 ottobre che non la ritirerebbe “nemmeno se l’avvocato di Mcgli offrisse 10 milioni di euro”. Con la querela di parte verranno messe in moto anche le indagini su quanto accaduto all’hotel St.Regis, la cui direzione si è resa disponibile a consegnare tutti i filmati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - FQMagazineit : Francesco Facchinetti e la foto della denuncia a Conor Mc Gregor: “Qualcuno non mi credeva” - rep_roma : Telecamere, orari e referti di ospedale: tutti i misteri della lite tra Conor McGregor e Francesco Facchinetti [di… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

Il Fatto Quotidiano

Anche il pugile Daniele Scardina commenta l'aggressione ai danni diad opera di Conor McGregor. Lo fa ospite proprio die di Sabrina Scampini nel programma 105 Kaos, in onda su Radio 105. 'Domenica mi sono svegliato, ho preso il ...Nuovi guai per il campione di MMA, protagonista di un assurdo attacco aqualche giorno fa. Il noto programma cerca di intercettarlo in tutti i modi. Da giorni? L'articolo McGregor, dopo la triste parentesi conla tv lo prende di mira: ...Non solo il pugno a Francesco Faccinetti. Conor McGregor ... le sue aggressioni senza nessun apparente motivo sono molto frequenti. Dopo aver aggredito Facchinetti durante quella che doveva essere una ...L'ex fidanzato di Diletta Leotta ha commentato l'incredibile aggressione di Conor McGregor a Francesco Facchinetti nel corso di una serata romana.