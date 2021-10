Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono in crisi? Lui rompe il silenzio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Francesco Chiofalo in Turchia senza Drusilla Gucci: “Doveva venire anche lei” Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono indubbiamente tra le coppie più nuove e per certi versi inaspettate nate dalla tv. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi e Chiofalo, infatti, sembrano star molto bene insieme ed anche sui social sono seguiti con enorme piacere da moltissime persone. Nelle ultime ore Francesco Chiofalo, che si trova in Turchia senza Drusilla, ha risposto a tutte quelle persone che ritenevano la coppia in crisi proprio per il viaggio di Chiofalo senza la fidanzata, su cui proprio lui ha rotto il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021)in Turchia senza: “Doveva venire anche lei”indubbiamente tra le coppie più nuove e per certi versi inaspettate nate dalla tv. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi e, infatti, sembrano star molto bene insieme ed anche sui socialseguiti con enorme piacere da moltissime persone. Nelle ultime ore, che si trova in Turchia senza, ha risposto a tutte quelle persone che ritenevano la coppia inproprio per il viaggio disenza la fidanzata, su cui proprio lui ha rotto il ...

Advertising

dayanisupremacy : @Melancholia_v Ex fidanzata di Francesco Chiofalo... Il suo ingresso è quasi certo perché ha fatto diverse IGS che… - infoitcultura : ore 16.30 – Temptation Island, Francesco Chiofalo: “Ho perso solo tempo con Selvaggia e Antonella” - martigi2 : #denisdosio nella stessa stanza con Francesco Chiofalo. fa già ridere così - IsaeChia : #TemptationIsland, Francesco Chiofalo lancia frecciatine al veleno alle sue ex Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi - ParliamoDiNews : Temptation Island, Francesco Chiofalo lancia frecciatine al veleno alle ex #temptation #island #francesco #chiofalo… -