Forza Nuova, sì del Senato all’odg della sinistra e alla mozione del centrodestra contro tutti gli estremismi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Passano entrambi al Senato sia l’odg unitario di Pd, M5S, Iv e Leu che chiede al governo lo scioglimento di Forza Nuova, sia la mozione del centrodestra che chiede un impegno a contrastare tutte le forze eversive. Nel caso dell’odg unitario hanno votato a favore Pd, M5S, Iv e Leu mentre Lega e Forza Italia si sono astenuti e FdI non ha partecipato al voto. Sulla mozione del centrodestra, invece, ad astenersi sono stati Pd, M5S, Iv e Leu. Si sono registrati solo due voti contrari quello del dem Andrea Marcucci e di Sandro Ruotolo del Misto. Entrambe le votazioni sono avvenute per alzata di mano. Forza Nuova, Ciriani (FdI): «Fratelli d’Italia non ha partecipato al voto» La sinistra si è subito scatenata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Passano entrambi alsia l’odg unitario di Pd, M5S, Iv e Leu che chiede al governo lo scioglimento di, sia ladelche chiede un impegno a contrastare tutte le forze eversive. Nel caso dell’odg unitario hanno votato a favore Pd, M5S, Iv e Leu mentre Lega eItalia si sono astenuti e FdI non ha partecipato al voto. Sulladel, invece, ad astenersi sono stati Pd, M5S, Iv e Leu. Si sono registrati solo due voti contrari quello del dem Andrea Marcucci e di Sandro Ruotolo del Misto. Entrambe le votazioni sono avvenute per alzata di mano., Ciriani (FdI): «Fratelli d’Italia non ha partecipato al voto» Lasi è subito scatenata ...

