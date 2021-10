Forza Nuova, Senato approva mozione centrodestra e odg centrosinistra (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’aula del Senato ha approvato l’odg unitario di Pd, M5S, Leu e Iv sullo scioglimento di Forza Nuova e la mozione del centrodestra che impegna il governo “a valutare le modalità per attuare ogni misura prevista della legge per contrastare tutte, nessuna esclusa, le realtà eversive”. Solo il Senatore Pd Andrea Marcucci, a differenza del suo gruppo, ha votato contro la mozione del centrodestra. Lo si apprende da fonti parlamentari. Non è una vera e propria retromarcia ma, con la trasformazione delle mozioni che chiedevano lo scioglimento di Forza Nuova e delle organizzazioni politiche di matrice fascista in un odg, la linea dura giocoForza si ammorbidisce. E’ un’operazione di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’aula delhato l’odg unitario di Pd, M5S, Leu e Iv sullo scioglimento die ladelche impegna il governo “a valutare le modalità per attuare ogni misura prevista della legge per contrastare tutte, nessuna esclusa, le realtà eversive”. Solo ilre Pd Andrea Marcucci, a differenza del suo gruppo, ha votato contro ladel. Lo si apprende da fonti parlamentari. Non è una vera e propria retromarcia ma, con la trasformazione delle mozioni che chiedevano lo scioglimento die delle organizzazioni politiche di matrice fascista in un odg, la linea dura giocosi ammorbidisce. E’ un’operazione di ...

