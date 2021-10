Forza Nuova | Senato approva mozione centrodestra e odg centrosinistra

Advertising

Erano nate come quattro mozioni del centrosinistra per lo sciogliemento di, in seguito ai fatti del 9 ottobre a Roma. Sono diventate, con i soliti togli e metti parlamentari, un ordine del giorno firmato da Pd, LeU, M5s, Iv e dalle autonomie. Il Governo, per voce ...... diventano amici per la pelle e si fannoa vicenda perché per entrambi il pallone è diventata ... Riunione ? Patson all'inizio non sta bene: freddo, lingua, gente diversa, sta per mollare. ...La maggioranza di centrodestra che governa la Lombardia ha negato l'urgenza alla discussione in Consiglio regionale di una mozione presentata dal Pd lombardo che chiedeva la condanna del fascismo e lo ...Approvato in Senato l'ordine del giorno unitario del Centrosinistra che chiede al Governo lo scioglimento di Forza Nuova ...