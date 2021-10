Forza Nuova: Nencini, 'è movimento di stampo fascista e non lo negano, va sciolto' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il punto non è la libertà delle idee. Il punto è la ricostituzione di una Forza politica di stampo fascista che utilizza e applica la lotta armata come metodo di iniziativa politica. I protagonisti non negano si tratti di questo ed è proprio questo il discrimine: l'attacco alla Cgil è un fatto è mi domando anch'io perché non si sia intervenuti con decisione per scongiurare l'attacco alla Cgil visto che non era ignoto”. È un passaggio dell'intervento del senatore socialista Riccardo Nencini, in aula al Senato, illustrando la mozione Iv-Psi di scioglimento di Forza Nuova. Nencini prosegue: “La cosa giusta da fare, sabato scorso, era aderire alla manifestazione indetta dai sindacati, tutti i partiti, senza eccezione alcuna, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il punto non è la libertà delle idee. Il punto è la ricostituzione di unapolitica diche utilizza e applica la lotta armata come metodo di iniziativa politica. I protagonisti nonsi tratti di questo ed è proprio questo il discrimine: l'attacco alla Cgil è un fatto è mi domando anch'io perché non si sia intervenuti con decisione per scongiurare l'attacco alla Cgil visto che non era ignoto”. È un passaggio dell'intervento del senatore socialista Riccardo, in aula al Senato, illustrando la mozione Iv-Psi di scioglimento diprosegue: “La cosa giusta da fare, sabato scorso, era aderire alla manifestazione indetta dai sindacati, tutti i partiti, senza eccezione alcuna, ...

Advertising

fanpage : Massimiliano Ursino, leader di Forza Nuova a Palermo, è stato arrestato con le accuse di devastazione e resistenza… - NicolaPorro : Castellino di Forza nuova non si poteva arrestare, dice #Lamorgese. I diritti costituzionali valevano per lui, non… - CarloCalenda : Dal comunicato del centro destra si evince che @forza_italia, contrariamente al suo posizionamento europeo, continu… - raffaellamucci1 : RT @sole24ore: Forza Nuova, il Senato discute le mozioni per lo scioglimento. Il centrodestra: lotta a ogni eversione - stefanocasalec : RT @m5stel: VIDEO: Arnaldo Lomuti (M5S) – valutiamo gli elementi per lo scioglimento di Forza Nuova -