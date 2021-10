Forza Nuova, il Senato approva l’ordine del giorno sullo scioglimento. Via libera anche alla mozione del centrodestra (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’aula del Senato ha approvato l’ordine del giorno in cui sono confluite le mozioni di centrosinistra e M5s sullo scioglimento di Forza Nuova e della altre organizzazioni neofasciste. Le mozioni riguardano il «divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista» e iniziative volte a «contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo», dopo dall’assalto alla Cgil del 9 ottobre, al quale hanno partecipato i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Quattro mozioni sono state depositate separatamente dal Partito Democratico, dal M5s, da Liberi e Uguali e da Italia Viva. Una è sottoscritta invece dal centrodestra compatto, per contrastare «tutte le realtà ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’aula delhatodelin cui sono confluite le mozioni di centrosinistra e M5sdie della altre organizzazioni neofasciste. Le mozioni riguardano il «divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista» e iniziative volte a «contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo», dopo dall’assaltoCgil del 9 ottobre, al quale hanno partecipato i leader diRoberto Fiore e Giuliano Castellino. Quattro mozioni sono state depositate separatamente dal Partito Democratico, dal M5s, da Liberi e Uguali e da Italia Viva. Una è sottoscritta invece dalcompatto, per contrastare «tutte le realtà ...

Advertising

fanpage : Massimiliano Ursino, leader di Forza Nuova a Palermo, è stato arrestato con le accuse di devastazione e resistenza… - NicolaPorro : Castellino di Forza nuova non si poteva arrestare, dice #Lamorgese. I diritti costituzionali valevano per lui, non… - CarloCalenda : Dal comunicato del centro destra si evince che @forza_italia, contrariamente al suo posizionamento europeo, continu… - 22Uboot : RT @ardigiorgio: Finite le elezioni il centrosinistra in aula ha oggi ritirato la mozione per lo scioglimento di forza nuova. Ci rivediamo… - etventadv : RT @Radio1Rai: ??Il #Senato ha approvato l'ordine del giorno del centrosinistra sullo scioglimento di Forza Nuova e della altre organizzazio… -