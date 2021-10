Forza Nuova: domani mozioni a esame aula Camera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - domani, oltre alle dichiarazioni di voto e il voto finale sul decreto sulle crisi d'impresa e il risanamento aziendale, l'aula della Camera esaminerà anche le mozioni sull scioglimento di Forza Nuova. Lo ha detto in aula il presidente di turno, Ettore Rosato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) -, oltre alle dichiarazioni di voto e il voto finale sul decreto sulle crisi d'impresa e il risanamento aziendale, l'dellaesaminerà anche lesull scioglimento di. Lo ha detto inil presidente di turno, Ettore Rosato.

