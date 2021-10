**Forza Nuova: aula Senato approva mozione centrodestra** (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - L'aula del Senato ha approvato la mozione del centrodestra che impegna il governo "a valutare le modalità per attuare ogni misura prevista della legge per contrastare tutte, nessuna esclusa, le realtà eversive". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - L'delhato ladel centrodestra che impegna il governo "a valutare le modalità per attuare ogni misura prevista della legge per contrastare tutte, nessuna esclusa, le realtà eversive".

