Forza Nuova: al Senato al via esame mozioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - E' iniziata nell'aula del Senato sulle 6 mozioni depositate a palazzo Madama. Ce ne sono 4 depositate singolarmente da Pd, M5S, Leu e Iv che chiedono lo scioglimento di Forza Nuova e altri movimenti neofascisti. Una di Fdi contro l'integralismo islamici e altri fenomeni di totalitarismo e una del centrodestra per contrastare tutte le realtà eversive. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - E' iniziata nell'aula delsulle 6depositate a palazzo Madama. Ce ne sono 4 depositate singolarmente da Pd, M5S, Leu e Iv che chiedono lo scioglimento die altri movimenti neofascisti. Una di Fdi contro l'integralismo islamici e altri fenomeni di totalitarismo e una del centrodestra per contrastare tutte le realtà eversive.

