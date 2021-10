Forza Italia, vince l’ala “sovranista”: è Paolo Barelli il nuovo capogruppo a Montecitorio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Paolo Barelli è il nuovo presidente dei deputati di Forza Italia, che lo hanno eletto per acclamazione dopo una discussione durata circa un’ora e mezza. Barelli succede a Roberto Occhiuto, che lascia l’incarico dopo essere stato eletto presidente della regione Calabria. Campione olimpico di nuoto, imprenditore e attuale presidente della Federazione Italiana nuoto, Barelli è stato tre volte senatore prima di essere eletto deputato per il centrodestra in questa legislatura nel collegio di Terracina. La svolta, in una riunione che si preannunciava infuocatissima, subito dopo la lettura da parte del capogruppo uscente di una missiva di Silvio Berlusconi. Berlusconi ai deputati: «Il successore di Occhiuto è Barelli» «Caro ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è ilpresidente dei deputati di, che lo hanno eletto per acclamazione dopo una discussione durata circa un’ora e mezza.succede a Roberto Occhiuto, che lascia l’incarico dopo essere stato eletto presidente della regione Calabria. Campione olimpico di nuoto, imprenditore e attuale presidente della Federazionena nuoto,è stato tre volte senatore prima di essere eletto deputato per il centrodestra in questa legislatura nel collegio di Terracina. La svolta, in una riunione che si preannunciava infuocatissima, subito dopo la lettura da parte deluscente di una missiva di Silvio Berlusconi. Berlusconi ai deputati: «Il successore di Occhiuto è» «Caro ...

