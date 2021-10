Forza Italia, Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera: il presidente della Federnuoto designato da Berlusconi per il dopo Occhiuto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Eletto per acclamazione dopo una lettera arrivata direttamente da Silvio Berlusconi che ha sbloccato lo stallo per la successione di Roberto Occhiuto. Il suo ruolo come capogruppo di Forza Italia sarà ricoperto da Paolo Barelli, che è anche presidente della Federnuoto. Il deputato, considerato vicino ad Antonio Tajani, era stato ‘sfidato’ da Sestino Giacomoni, che ha deciso di sfilarsi dalla corsa alla presidenza del gruppo dopo la missiva inviata dal fondatore di Fi al fine di salvaguardare l’unità. “Ora serve unità, lavoriamo perché il ruolo di Forza Italia sia centrale nel centrodestra e incida di più nelle scelte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Eletto per acclamazioneuna lettera arrivata direttamente da Silvioche ha sbloccato lo stallo per la successione di Roberto. Il suo ruolo comedisarà ricoperto da, che è anche. Il deputato, considerato vicino ad Antonio Tajani, era stato ‘sfidato’ da Sestino Giacomoni, che ha deciso di sfilarsi dcorsapresidenza del gruppola missiva inviata dal fondatore di Fi al fine di salvaguardare l’unità. “Ora serve unità, lavoriamo perché il ruolo disia centrale nel centrodestra e incida di più nelle scelte ...

