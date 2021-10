Forza Italia, lo sfogo di Gelmini (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se Forza Italia torna a fare Forza Italia e la smette di andare a traino degli alleati, ha uno spazio enorme a disposizione… Mariastella Gelmini prende la parola all’assemblea dei deputati azzurri chiamata ad eleggere il successore di Roberto Occhiuto. Il ministro degli Affari regionali, raccontano fonti azzurre apprende l’Adnkronos, avrebbe lanciato un vero e proprio monito al partito, spiegando di non riconoscersi più nelle ultime scelte fatte da Forza Italia, con il leader, Silvio Berlusconi, costretto a stare lontano dalla politica causa Covid. Negli ultimi due anni in cui il presidente Berlusconi non ha potuto essere presente, avrebbe avvertito Gelmini, le scelte nel partito sono state fatte sulla base di considerazioni di alcuni e non di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Setorna a faree la smette di andare a traino degli alleati, ha uno spazio enorme a disposizione… Mariastellaprende la parola all’assemblea dei deputati azzurri chiamata ad eleggere il successore di Roberto Occhiuto. Il ministro degli Affari regionali, raccontano fonti azzurre apprende l’Adnkronos, avrebbe lanciato un vero e proprio monito al partito, spiegando di non riconoscersi più nelle ultime scelte fatte da, con il leader, Silvio Berlusconi, costretto a stare lontano dalla politica causa Covid. Negli ultimi due anni in cui il presidente Berlusconi non ha potuto essere presente, avrebbe avvertito, le scelte nel partito sono state fatte sulla base di considerazioni di alcuni e non di ...

