Forza Italia elegge per acclamazione Barelli capogruppo Camera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Paolo Barelli è il nuovo presidente dei deputati di Forza Italia, che lo hanno eletto per acclamazione dopo una discussione durata circa un'ora e mezza. L'altro potenziale candidato, Sestino Giacomoni, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari azzurre, ha fatto un passo indietro "in nome dell'unità", superando quindi l'ipotesi di un voto segreto sulla scelta del nuovo capogruppo. Barelli succede a Roberto Occhiuto, che lascia l'incarico dopo essere stato eletto presidente della Regione Calabria.A indicare Barelli è stato oggi il leader azzurro Silvio Berlusconi, in una missiva che è stata letta ai parlamentari, in apertura dell'assemblea di gruppo, dallo stesso Occhiuto. Campione olimpoico di nuoto, imprenditore e dirigente sportivo, attuale presidente della ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Paoloè il nuovo presidente dei deputati di, che lo hanno eletto perdopo una discussione durata circa un'ora e mezza. L'altro potenziale candidato, Sestino Giacomoni, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari azzurre, ha fatto un passo indietro "in nome dell'unità", superando quindi l'ipotesi di un voto segreto sulla scelta del nuovosuccede a Roberto Occhiuto, che lascia l'incarico dopo essere stato eletto presidente della Regione Calabria.A indicareè stato oggi il leader azzurro Silvio Berlusconi, in una missiva che è stata letta ai parlamentari, in apertura dell'assemblea di gruppo, dallo stesso Occhiuto. Campione olimpoico di nuoto, imprenditore e dirigente sportivo, attuale presidente della ...

Advertising

fanpage : Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti ed altri… - DSantanche : Facciamo capire al ministro #Lamorgese che deve andare a casa! Qui il link per sostenere la nostra mozione di sfidu… - elio_vito : Con la sconfitta di Michetti al #ballottaggio @forza_italia non avrà neppure un consigliere comunale in Campidoglio… - 1237171aa : RT @EnzoQuareEQ7: @LiciaRonzulli Quando hai ragione hai ragione, 2/3 di paese non ha votato il centrodestra per la presenza di persone vili… - Gianni98029102 : @CarloCalenda @forza_italia @Azione_it Ma non era fascista anche Berlusconi? -