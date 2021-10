Fortnite: Come completare le Sfide del Fortnitemares 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ arrivato il Fortnitemares 2021 con nuove Sfide da completare e ricompense gratis da ottenere, a seguire vi riportiamo la Guida completa per completare gli incarichi di Halloween per Fortnite. Completa 20 incarichi di Assalto dell’Orda Quando giocherete la nuova modalità Assalto all’Orda, potrete consultare una serie di Sfide, dovrete completarne 20! Ottieni un punteggio squadra di almeno 400.000 Sfida piuttosto lunga e che va completata in una sola partita, con l’aiuto della squadra dovrete eliminare i mostri e quindi completare le varie orde fino a quando non raggiungete un punteggio totale di 400.00! Ottieni 2.000.000 di punti squadra combinati Sfida decisamente troppo lunga ma che per fortuna viene conteggiata nel corso ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ arrivato ilmarescon nuovedae ricompense gratis da ottenere, a seguire vi riportiamo la Guida completa pergli incarichi di Halloween per. Completa 20 incarichi di Assalto dell’Orda Quando giocherete la nuova modalità Assalto all’Orda, potrete consultare una serie di, dovrete completarne 20! Ottieni un punteggio squadra di almeno 400.000 Sfida piuttosto lunga e che va completata in una sola partita, con l’aiuto della squadra dovrete eliminare i mostri e quindile varie orde fino a quando non raggiungete un punteggio totale di 400.00! Ottieni 2.000.000 di punti squadra combinati Sfida decisamente troppo lunga ma che per fortuna viene conteggiata nel corso ...

Fortnite: Come completare le Sfide del Fortnitemares 2021 E' arrivato il Fortnitemares 2021 con nuove sfide da completare e ricompense gratis da ottenere, a seguire vi riportiamo la Guida completa per completare gli ...

