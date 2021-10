Advertising

sportli26181512 : Fonseca spera: il Newcastle ci pensa per sostituire Bruce: Dopo essere stato vicino al Tottenham adesso l'ex romani… - giuse1908 : Uno spera in sogni erotici e invece sogna @Dukkere che gli ruba la maglietta di Fonseca alla fermata della metro Ostiense. -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca spera

Corriere dello Sport

E dopo le voci sull'interessamento dei nuovi proprietari sauditi per José Mourinho, oggi Sky Sports rilancia di un sondaggio del club inglese per Paulo, ex tecnico della Roma. Dopo essere ...La Roma proprio contro il Napolid'infrangere il tabù dei successi con le big che ha zavorrato le ali di, perciò il mantra resta sempre uguale: con Mourinho tutto è possibile . Il ...ROMA - Con gli investimenti degli sceicchi all'orizzonte nelle prossime finestre di mercato, il Newcastle è già alla ricerca del nuovo allenatore. La guida tecnica di Bruce è saltata per i deludenti r ...I giallorossi dopo la sosta sono attesi da un tour de force che ne peserà le reali ambizioni, con tre match molto pesanti all'orizzonte La Roma di Josè ...