Foggia-Troia: si ribalta furgone con a bordo migranti, undici feriti Incidente nel pomeriggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Uno è in gravi condizioni, altri dieci sono rimasti feriti meno gravemente. Il furgone con a bordo gli undici migranti si è ribaltato nel pomeriggio, per cause da dettagliare, in un tratto della strada provinciale Foggia-Troia. Intervento di vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere alcuni dei feriti. Intervenuti soccorritori e carabinieri.

