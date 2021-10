Focolaio di Covid dopo il battesimo | grave uno dei contagiati | non era vaccinato

reportrai3 : Lo strano caso del focolaio #Covid di Cape Cod. Tre quarti dei contagiati avevano già ricevuto le due dosi di… - baccodough : Nella scuola dove lavora la mia morosa ci sono un fracasso di studenti non vaccinati. Ora c'è un focolaio di febbre… - infoitinterno : Covid, focolaio dopo il battesimo: grave un contagiato non vaccinato - NapoliToday : #Cronaca Focolaio con figli di non vaccinati, scuola chiusa fino a lunedì: saltano gite e incontri… - occhio_notizie : L'origine del focolaio -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

Il- 19 continua a circolare in città in maniera piuttosto diffusa. Ieri il bollettino regionale diffuso dall'assessorato alla Sanità ha evidenziato sette nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ma ci ...Minidi19 in un istituto comprensivo di Qualiano , dove sono stati registrati 18 positivi al virus, di cui 13 studenti e 5 insegnanti. Dal tracciamento effettuato dalla Asl Napoli 2 , è ...Il Covid-19 continua a circolare in città in maniera piuttosto diffusa. Ieri il bollettino regionale diffuso dall’assessorato alla Sanità ha evidenziato sette nuovi contagi ...Sembra che piano vaccinale stia dando i suoi frutti, infatti con il ritorno in classe degli studenti pare che non si sia registrato nessun aumento dei contagi dovuto alla riapertura delle scuole. Ness ...