Focolaio a Qualiano, sindaco smentisce De Luca: “Solo due famiglie non sono vaccinate” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “I dati che De Luca ha declamato sono interni all’Asl e ad oggi non sono ancora in nostro possesso. Siamo in attesa di notizie ufficiali”. Così il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, smentendo le parole del governatore De Luca, secondo il quale alla scuola “Salvatore di Giacomo – Santa Chiara”, dove è scoppiato un Focolaio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “I dati che Deha declamatointerni all’Asl e ad oggi nonancora in nostro possesso. Siamo in attesa di notizie ufficiali”. Così ildi, Raffaele De Leonardis, smentendo le parole del governatore De, secondo il quale alla scuola “Salvatore di Giacomo – Santa Chiara”, dove è scoppiato unL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Campania, De Luca: 'Focolaio in una scuola di Qualiano, 19 contatti familiari non erano vaccinati, genito… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Campania, De Luca: 'Focolaio in una scuola di Qualiano, 19 contatti familiari non erano vaccinati, genito… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Campania, De Luca: 'Focolaio in una scuola di Qualiano, 19 contatti familiari non erano vaccinati, genito… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Campania, De Luca: 'Focolaio in una scuola di Qualiano, 19 contatti familiari non erano vaccinati, ge… - napolimagazine : CORONAVIRUS - Campania, De Luca: 'Focolaio in una scuola di Qualiano, 19 contatti familiari non erano vaccinati, ge… -