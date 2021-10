Fino all'ultimo battito, trama 5^ puntata 21 ottobre: Diego salva nuovamente Cosimo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fino all'ultimo battito entrerà sempre più nel vivo con la quinta puntata in onda domani 21 ottobre. La trama relativa a questa puntata, rivela che Diego verrà prelevato dagli uomini di Patruno il giorno del suo matrimonio e verrà colpito dal boss, il quale, poi, avrà un malore. Mancini, anziché fuggire, gli salverà ancora la vita. Poco dopo, verrà costretto ad aiutarlo a sottrarre un macchinario in ospedale e nel momento in cui sta per sposare Elena, riceverà una telefonata che manderà tutto a monte. Fino all'ultimo battito, trama 21 ottobre: Diego salva di nuovo la vita a Cosimo Diego sarà sempre ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021)all'entrerà sempre più nel vivo con la quintain onda domani 21. Larelativa a questa, rivela cheverrà prelevato dagli uomini di Patruno il giorno del suo matrimonio e verrà colpito dal boss, il quale, poi, avrà un malore. Mancini, anziché fuggire, gli salverà ancora la vita. Poco dopo, verrà costretto ad aiutarlo a sottrarre un macchinario in ospedale e nel momento in cui sta per sposare Elena, riceverà una telefonata che manderà tutto a monte.all'21di nuovo la vita asarà sempre ...

Advertising

ZanAlessandro : La conferenza dei capigruppo del Senato ha stabilito che mercoledì 27 ottobre la legge contro i crimini d’odio ripr… - LaStampa : Trieste, prosegue la protesta no Green Pass: “Andremo avanti fino all’abrogazione di questa legge discriminatoria” - _Nico_Piro_ : Amico diretto al @SalonedelLibro per lavoro. Per accedere ha bisogno di tampone perchè non vaccinabile per patologi… - GINA32451015 : RT @maolindas: ??Resterai per sempre il mio cucciolone, fino all'ultimo giorno!?? Gli animali si adottano per SEMPRE! #20ottobre #cats #dogs… - maurogab1 : RT @AlexGiudetti: Programmavano di infettarci fino all'Anima... Ma hanno creato il più grande risveglio di guarigione dell'Umanità. Hanno… -