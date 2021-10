Film Festival Diritti Umani Lugano | si conclude l’ottava edizione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Entusiasmo e partecipazione in termini numerici e anche in termini di coinvolgimento emotivo, per la ottavadi FFDUL –, che si è svolta dal 13 al 17 ottobre anei Cinema Corso e Iride. Quale è stato il riscontro del? il riscontro è certamente positivo, con le sale spesso piene al massimo consentito rispetto alle normative e un pubblico partecipe nei dibattiti e nei momenti di confronto anche al di fuori della sala. Un buon successo anche per la piattaforma streaming, utilizzata sperimentalmente per la prima volta in questaa corollario della proposta in presenza, che diventerà uno degli ...