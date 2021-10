Fifa, il 20 dicembre summit globale su Mondiale biennale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il prossimo 20 dicembre si terrà un vertice globale, con tutte le 211 federazioni collegate in videoconferenza, per discutere il futuro del mondo del calcio, in particolare l’ipotesi di organizzare un Mondiale ogni due anni anziché quattro. Lo ha stabilito il Consiglio Fifa al termine della riunione odierna. “In quanto organo di governo del calcio Mondiale, è responsabilità della Fifa stimolare un dibattito”. “Mi incoraggiano gli scambi di vedute che ci sono stati fino ad oggi da tutte le parti – ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino – Tutti dovrebbero far sentire la loro voce, e proprio attraverso questo processo di consultazioni ho scoperto che molti non hanno mai avuto l’opportunità di discutere adeguatamente questo argomento”. “Andremo avanti con ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il prossimo 20si terrà un vertice, con tutte le 211 federazioni collegate in videoconferenza, per discutere il futuro del mondo del calcio, in particolare l’ipotesi di organizzare unogni due anni anziché quattro. Lo ha stabilito il Consiglioal termine della riunione odierna. “In quanto organo di governo del calcio, è responsabilità dellastimolare un dibattito”. “Mi incoraggiano gli scambi di vedute che ci sono stati fino ad oggi da tutte le parti – ha dichiarato il presidente dellaGianni Infantino – Tutti dovrebbero far sentire la loro voce, e proprio attraverso questo processo di consultazioni ho scoperto che molti non hanno mai avuto l’opportunità di discutere adeguatamente questo argomento”. “Andremo avanti con ...

