(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Torna l’appuntamento del mercoledì con laEA Sports ha da poco annunciato il5 di22, il nuovo Team of the Week! Come di consueto infatti Electronic Arts selezionerà ogni settimana una rosa composta da circa 23 giocatori, che sono coloro che più si sono messi in evidenza nei match disputati in giro per il mondo nei giorni precedenti. Ecco l’immagine pubblicata sui canali social E’ Suareza del Getafe il Featureddi questa settimana, che riceve dunque l’upgrade direttamente alla versione SIF! Le card del5 di22 saranno disponibili nei pacchetti dalle 19 di stasera, fino alla stessa ora del prossimo mercoledì L'articolo proviene da FUT Universe.

EA_FIFA_France : ??Firmino, Ndombele, @MatteoGuendouzi ?! La #TOTW 05 est dispo dans #FUT ??! #FIFA22 #FUT22 - FUTUniversecom : FIFA 22 TOTW 5: scopri la Squadra della Settimana! - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 #TOTW 5 - La nuova squadra della settimana disponibile nei pacchetti dalle 19:00 - FutXFan : TOTW 5 FIFA 22: La Squadra della Settimana - EA_FIFA_Italia : Il campioncino del futuro ?? @BellinghamJude , la classe di #Bobby #Firmino ???, la duttilità offensiva di ???? di… -

Commenta per primo22 è arrivato e con lui la prima Team of the Week () di Ultimate Team : nella squadra della settimana di FUT trovano spazio tre giocatori della Serie A, Marco Davide Faraoni (81 di overall) ...... inizia a giocare a22 il 27 settembre 4.600Points Oggetto "Giocatore1" Oggetto "Kylian Mbappé" in prestito per cinque partite FUT Ambasciatore FUT a scelta in prestito: Alaba, Foden ...In attacco Osimhen e Ilicic sono le vere incognite così come Scamacca del Sassuolo la cui doppietta non ha dato il successo alla squadra nerovere. ifa 22, la squadra della settimana di FUT. TOTW 5, la ...Poi, guarda lo streaming sui canali indicati per ricevere i gettoni FGS SWAP Ecco quello che devi sapere: I gettoni FGS Swap sono disponibili per PlayStation®, Xbox e PC. Attendi circa una settimana r ...