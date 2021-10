FIFA 22 | TOTW 5 – La nuova squadra della settimana disponibile nei pacchetti dalle 19 | 00

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) EA Sports nella giornata di oggi annuncerà ilpopolare modalità22 Ultimate Team. Lasaràneia partire19:00 di questa sera alle 19:00 di mercoledi prossimo 27 ottobre 2021. Il Team of The Week è unacomposta da giocatori che si sono distinti per performance di livello. I giornali di tutto il mondo li votano, li mettono in risalto, ed ancheUltimate Team non è da meno. Ogni mercoledì un nuovo Team of the Week scende in campo, ed è addirittura sfidabile. Infatti non solo vi potrà capitare di trovare neiognuno di questo giocatori, ma avrete anche la possibilità di ...

22 è arrivato e con lui la prima Team of the Week () di Ultimate Team : nella squadra della settimana di FUT trovano spazio tre giocatori della Serie A, Marco Davide Faraoni (81 di overall). In attacco Osimhen e Ilicic sono le vere incognite così come Scamacca del Sassuolo la cui doppietta non ha dato il successo alla squadra nerovere.