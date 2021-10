Festa del Cinema di Roma | Caterina Caselli si racconta per la prima volta a Renato De Maria

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)rsi davanti ad una macchina da presa non è sempre così semplice. Si scava a tal punto da far riemergere momenti molto difficili della propria vita.nel documentario– Una vita, cento vite lo fa dimostrando molta generosità nel rivelare aspetti intimi della propria esistenza, tanto da far emergere un vissuto ancor più viscerale e possente; quasi come se l’attrice stesse vivendo da sempre due vite. “Tutto questo è stato possibile perché il regista di questo film èDeche si decidesse a fare questo film, abbiamo avuto un primo incontro dal momento che sì, sapevo delle sue opere ma non lo conoscevo”;ladurante la conferenza stampa che ha avuto ...