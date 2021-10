Falck Renewables | maggioranza ceduta a fondo Lif Seguirà OPA obbligatoria

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –e IIF hanno sottoscritto un accordo per l’acquisto da parte di IIF dell’intera partecipazione detenuta dainpari a circa il 60 per cento del capitale sociale di. IIF è un investitore di lungo termine in infrastrutture e attivi collegati, con particolare interesse in contracted energy assets, utilities e transportation/GDP-linked assets nei paesi OCSE.è una piattaforma di energia rinnovabile di scala ben consolidata e leader in Europa e negli Stati Uniti, con una solida pipeline e un management team dinamico. L’accordo stipulato in data odierna prevede l’acquisto della partecipazione detenuta danel capitale sociale di...

potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata . La società quotata al segmento STAR ha comunicato che Infrastructure Investments Fund (investitore di lungo termine ...e IIF hanno sottoscritto un accordo per l'acquisto da parte di IIF dell'intera partecipazione detenuta dainpari a circa il 60 per cento del capitale sociale di. IIF è un investitore di lungo termine in infrastrutture e attivi collegati, con particolare interesse in ...Falck e IIF hanno sottoscritto un accordo per l’acquisto da parte di IIF dell’intera partecipazione detenuta da Falck in Falck Renewables pari ...Falck Renewables ha raggiunto un accordo con Infrastructure Investments Fund (Iif), veicolo di investimento di cui J.P. (ANSA) ...