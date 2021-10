Facebook sta pensando di cambiare nome (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Foto: Oculus)Tempi di cambiamento per Facebook? Secondo The Verge il colosso dei social network sta pensando a un rebranding dell’azienda attraverso un nuovo nome che si concentri sul metaverso , l’universo virtuale che è da qualche mese in cima alle sue priorità. L’amministratore delegato e fondatore Mark Zuckerberg dovrebbe discutere il cambio di nome alla conferenza Connect dell’azienda il 28 ottobre, ma la svolta potrebbe anche essere svelata prima, secondo una fonte dentro Facebook che ha parlato con The Verge. Nessun portavoce della compagnia ha però ancora commentato la notizia. L’app di Facebook non dovrebbe subire cambiamenti, ma potrebbe diventare uno dei tanti marchi come Instagram , WhatsApp, Oculus, sotto una nuova società madre con un nome e un’identità ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Foto: Oculus)Tempi di cambiamento per? Secondo The Verge il colosso dei social network staa un rebranding dell’azienda attraverso un nuovoche si concentri sul metaverso , l’universo virtuale che è da qualche mese in cima alle sue priorità. L’amministratore delegato e fondatore Mark Zuckerberg dovrebbe discutere il cambio dialla conferenza Connect dell’azienda il 28 ottobre, ma la svolta potrebbe anche essere svelata prima, secondo una fonte dentroche ha parlato con The Verge. Nessun portavoce della compagnia ha però ancora commentato la notizia. L’app dinon dovrebbe subire cambiamenti, ma potrebbe diventare uno dei tanti marchi come Instagram , WhatsApp, Oculus, sotto una nuova società madre con une un’identità ...

