Facebook cambierà nome? Lo scoop sulla mossa di Zuckerberg per dare una nuova vita alla sua azienda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 28 ottobre è prevista Connect, la conferenza annuale organizzata da Facebook. Un incontro in cui si potrebbe inaugurare una nuova fase dell’azienda nata nel 2004. Secondo le rivelazioni della testata The Verge, specializzata in tecnologia, Mark Zuckerberg dovrebbe annunciare il cambio di nome della sua società. Un rebrand, come si dice in gergo. La notizia arriva da un ex dipendente che è entrato in contatto con il reporter Alex Heath. Non è uscita ancora nessuna anticipazione del nome della società, secondo la fonte di The Verge sono in pochi a saperlo dentro Menlo Park. La testata ha sentito anche un portavoce di Facebook che però si è rifiutato di commentare tutta la vicenda. Uno dei sospetti è che Zuckerberg voglia spostare il focus ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 28 ottobre è prevista Connect, la conferenza annuale organizzata da. Un incontro in cui si potrebbe inaugurare unafase dell’nata nel 2004. Secondo le rivelazioni della testata The Verge, specializzata in tecnologia, Markdovrebbe annunciare il cambio didella sua società. Un rebrand, come si dice in gergo. La notizia arriva da un ex dipendente che è entrato in contatto con il reporter Alex Heath. Non è uscita ancora nessuna anticipazione deldella società, secondo la fonte di The Verge sono in pochi a saperlo dentro Menlo Park. La testata ha sentito anche un portavoce diche però si è rifiutato di commentare tutta la vicenda. Uno dei sospetti è chevoglia spostare il focus ...

JulesSinfin : A breve #Facebook cambierà nome in StalkerOne. ?? - Valerio_Berra : Secondo @verge fra poco #Facebook cambierà nome. L'obiettivo è quello di dare una nuova imbiancata al brand e pun… - AzioneSunt : ?? @Facebook sceglie l’#Europa: 10mila posti di #lavoro in 5 anni per il progetto che cambierà internet?? Leggi qui ?… - fordeborah5 : RT @cliclavoro: ?? @Facebook sceglie l’#Europa: 10mila posti di #lavoro in 5 anni per il progetto che cambierà internet?? Leggi qui ? https:/… - cliclavoro : ?? @Facebook sceglie l’#Europa: 10mila posti di #lavoro in 5 anni per il progetto che cambierà internet?? Leggi qui ?… -