“Facebook cambia nome” | Zuckerberg punta al metaverso

Facebook progetta il proprio futuro scommettendo sul metaverso: un nuovo ambiente online dove si intersecheranno il mondo virtuale e quello reale, ben oltre gli attuali social media. Per questo la società di Menlo Park starebbe per cambiare nome. Attenzione: non muterà nome la piattaforma che ha ormai fidelizzato miliardi di utenti ma l'azienda che la possiede, per la quale Facebook non sarebbe che uno dei prodotti e neppure il più importante. "L'annuncio il 28 ottobre" Si tratta al momento di un indiscrezione, ma sufficientemente fondata perché se ne scriva anche di qua dall'oceano. A riportarla è il sito americano The Verge, che cita "una fonte che ha conoscenza diretta della questione". Stando a The Verge, l'ad Mark Zuckerberg svelerà ufficialmente il progetto alla ...

