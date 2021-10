Facebook cambia nome | perché? Retroscena e scandali sulla rivoluzione di Zuckerberg

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rebrand in arrivo per. Dopo gli ultimi"guidati" dalla voce dell'ex dipendente Frances Haugen, che ha raccolto e pubblicato centinaia di documenti segreti che...

Advertising

real_al3x : Facebook che cambia nome è come all’asilo che strappavi il foglio per ricominciare tutto da capo #facebook - KayeMenner : RT @paoloigna1: lo ha fatto già #Google con #Alphabet Facebook cambia nome, tutta la verità - MariagladysVc : RT @LaStampa: Facebook cambia nome, tutta la verità - paoloigna1 : lo ha fatto già #Google con #Alphabet Facebook cambia nome, tutta la verità - faveromarco : Facebook cambia nome, tutta la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook cambia

sta per cambiare il nome dell ' azienda sotto cui sono ormai riuniti una grande quantità di prodotti tecnologici e digitali. La grande galassia denominata '' adesso ingloba sotto la stessa denominazione societaria, oltre al social network più grande del pianeta, anche il social delle immagini Instagram, app di messaggistica come Whatsapp e ...Il programma Cambiano i luoghi " da La Spezia a Pesaro e a Urbino " ma nonil modo di ... collegandosi al canale YouTube di Parole di giustizia oppure alla paginadi Parole di giustizia ...A testimonianza della creativa ‘irrequietezza’ che anima Mark Zuckerberg – fondatore e ceo del gigante dei social network – stamane l’annuncio che Facebook si appresta a cambiare nome. Quale sarà il n ...Durante la pandemia, TikTok ha registrato un'impennata del 61% rispetto al pre-Covid. Ma la creatura di Zuckerberg è ancora in testa per numero di utenti ...