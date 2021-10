Facebook cambia faccia | Zuckerberg pensa a nuovo nome

Advertising

RaiNews : Il social network potrebbe diventare, insieme a Instagram, WhatsApp e Oculus, uno dei prodotti della casamadre. Se… - PalmaFrancesco : #Facebook cambia nome. Si chiamerà #Alitalia. - Geroguagliardo : Raga, #Facebook cambia nome. Si chiamerà come me, Calogero. - laurapapa491 : RT @gabrielanthonyp: Facebook cambia nome, tutta la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook cambia

naturalmente non ha confermato le notizie di The Verge, tanto meno il nuovo nome della società, secondo le fonti un segreto gelosamente custodito e ignoto anche tra i più alti dirigenti. ...Condividi questa notizia& NewsletterIl fondatore e ceo del gigante dei social network, Mark Zuckerberg, illustrerà la novità in occasione della conferenza annuale dell’azienda, ‘Connect’, in programma il 28 ottobre, anche se il nuovo no ...Il social network potrebbe diventare, insieme a Instagram, WhatsApp e Oculus, uno dei prodotti della casamadre. Segreto assoluto sul nuovo nome ...