(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Francescocon Conor. Parlando a Radio 105 dell’aggressione subìta sabato notte da parte del fighter di MMA,è stato particolarmente chiaro: «Se dovesse chiamarmi l’avvocato didomani e offrirmi 10di, 10di, 10 santissimidiperlae pertutto, io direi di no». «Questa storia a me non fa piacere – ha sottolineato– se potessi avere la macchina di ‘Back To The Futurè tornerei indietro nel tempo e quel sabato, due giorni fa, non andrei lì. Questa cosa qua non mi fa piacere. Io porto ...

Advertising

PDUmorista : Io ancora non ho capito una cosa. Ma dopo 200 stories sui social, Radio 105, Striscia la Notizia, Le Iene, Cicalone… - Mmmsms19 : Tranquillo connor Facchinetti ti segue ancora su Instagram..??????????l’unico a non seguirlo più su Instagram e mascolo.… - aivan_cazidis : @CRISTIANUCCIO77 Poco realistico, quel Facchinetti ha ancora la faccia integra - zazoomblog : Facchinetti ancora furioso con McGregor: Ritirare la denuncia? Nemmeno se mi offre 10 milioni di euro -… - Serena91953500 : RT @soltantoDemi: Onestamente trovo ridicoli coloro che ironizzano sul pugno che ha ricevuto Facchinetti da #McGregor Volevo vedere se al s… -

Ultime Notizie dalla rete : Facchinetti ancora

E poinel '93 con 'Uomini addosso' di Robye Valerio Negrini dei Pooh. Nel 2007, a 67 anni, con 'The show must go on' di Giorgio Faletti, si classificò penultima: fu la sua ultima ...Sembra di esseredalle parti dei due straordinari dischi incisi con i Wilco, quando il ... Francescoaggredito da Conor McGregor / Come sta? "Ho un trauma cranico, non ritiro denuncia"...Il cantante Benjamin Mascolo, ha rivelato tutta la verità sulla lite tra Francesco Facchinetti e Conor McGregor. Ecco cosa ha detto.DJ Francesco riceve il tapiro: "Non ritiro la denuncia a McGregor nemmeno per 10 milioni". Il video in cui racconta il fatto.