F1 GP Usa 2021 | Verstappen | “Bello tornare negli Usa | con Mercedes sarà un’altra battaglia”

"Sarà bello tornare in America. Siamo sempre stati competitivi negli Stati Uniti e ci siamo avvicinati ad alcuni buoni risultati, quindi ora si tratta di convertirli in una vittoria. Adesso andiamo su ogni pista sapendo che possiamo lottare almeno per un podio ma anche per una vittoria. Siamo concentrati sul fare il meglio possibile e cercare sempre di vincere. Ad Austin non sarà diverso. Sarà un'altra battaglia serrata questo fine settimana e non vedo l'ora". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, alla vigilia del weekend del GP di Austin, in Texas. "Dobbiamo sempre curare ogni aspetto del weekend per ottimizzare le nostre prestazioni, prepararci al meglio. Abbiamo una macchina molto competitiva, ma devi confrontarla con la Mercedes".

